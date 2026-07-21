Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), illerin eğitim, bilgi birikimi ve beceri düzeylerini ölçen 2023 yılı Beşeri Sermaye Endeksi sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, Çanakkale 0,781 puanla zirvede yer alırken, Antalya Türkiye genelinde ikinci sıraya yerleşti.

Ailelerin çocuk yetiştirmek için şehir tercihlerinde önemli bir referans kabul edilen endeksin son sırasında ise 0,599 puanla Şırnak bulundu. Şırnak'ı sırasıyla Ağrı, Şanlıurfa, Gümüşhane ve Muş takip etti. Bu illerin eğitim ve üretkenlik potansiyeli bakımından ülke ortalamasının altında kaldığı aktarıldı.

BEŞERİ SERMAYE ENDEKSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Beşeri Sermaye Endeksi, bireylerin sahip olduğu nitelikli insan kaynağını ve üretkenlik potansiyelini ölçüyor. Endeks değerinin yüksek olması, ilgili kentin eğitim altyapısının güçlü olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, bu göstergenin yalnızca makro politikalara yön vermediğini, aynı zamanda çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak isteyen ebeveynler için de kritik bir veri olduğunu belirtiyor.

ANTALYA'NIN BAŞARISI BÖLGEYE NELER SUNUYOR?

Antalya'nın eğitim ve beşeri sermaye alanında Türkiye ikincisi olması, bölge geneli için önemli bir avantaj barındırıyor. Nitelikli eğitim imkanlarına erişimin yüksek olması, Alanya gibi yoğun nüfus hareketliliği yaşayan ve yerleşik yabancıların da sıkça tercih ettiği ilçelerde yaşam standartlarını destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu tablonun, bölgenin aileler tarafından yerleşim amacıyla tercih edilme oranına olumlu bir yansıma yapması muhtemel görünüyor.

Zirvedeki iller sıralamasında Çanakkale ve Antalya'nın ardından Erzincan, Eskişehir ve Rize geliyor. Nitelikli insan kaynağıyla büyüyen çocukların, bilgiye ulaşma fırsatlarının artmasıyla ilerleyen yıllarda toplumsal gelişime daha fazla katkı sağladığı vurgulanıyor.