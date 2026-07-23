Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın beşinci toplantısında piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını duyurdu. Sözcü gazetesinin aktardığı verilere göre, banka beklentilerle uyumlu hareket ederek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

Kurulun aldığı karar doğrultusunda, gecelik vadede borç verme faizi yüzde 40, borçlanma faizi ise yüzde 35,5 oranında korundu. Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar metninde, sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı tam anlamıyla sağlanana kadar devam edeceği vurgulandı.

PİYASALARDA SON DURUM NE?

Faiz kararının açıklanmasının ardından yurt içi piyasalarda altın ve döviz fiyatları mevcut seviyelerini korudu. Serbest piyasada gram altın 6 bin 214 lira seviyelerinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da gram altının satış fiyatı 6 bin 227 lira, çeyrek altın ise 10 bin 166 lira olarak kaydedildi. Döviz kurlarında ise dolar/TL 47,23, euro/TL 53,97 seviyesinden fiyatlanıyor.

ENFLASYON VE DEZENFLASYON SÜRECİ

Merkez Bankası'nın değerlendirmelerine göre, haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir gerileme yaşansa da, öncü veriler temmuz ayında geçici bir yükseliş yaşanabileceğine işaret ediyor. Jeopolitik risklerin enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısı ve iç talepteki yavaşlamanın ekonomik faaliyetlere olan etkisi kurul tarafından yakından izleniyor.

Kurul, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma görülmesi halinde para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği uyarısını yineledi. Orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşana kadar kredi ve mevduat piyasalarındaki gelişmelerin dikkatle takip edileceği, ihtiyaç duyulması halinde ilave makroihtiyati adımların hızla devreye alınacağı açıklandı.