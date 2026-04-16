KONUYA ilişkin değerlendirmede bulunan Uzm. Dr. Demet Çetin, "Oda spreylerinde yer alan sentetik koku vericiler ve uçucu organik (VOC), hassas bireylerde öksürük, nefes darlığı, boğazda yanma ve gözlerde irritasyona neden olabilir. Özellikle astım ve alerjik hastalığı olan kişilerde bu etkiler daha belirgin şekilde ortaya çıkabilmektedir" dedi.

HASSAS GRUPLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum yolu hastalığı bulunan bireylerin bu tür kimyasallara karşı daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Çetin, bu grupların bulunduğu ortamlarda oda spreyi kullanımının sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

DOĞAL HAVALANDIRMA ÖNERİSİ

Kapalı ortamlarda kimyasal içerikli ürünlerin gereksiz kullanımının iç hava kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Uzm. Dr. Demet Çetin, "Temiz hava sağlamak için en etkili ve güvenli yöntem doğal havalandırmadır. Ortamların düzenli olarak havalandırılması, kimyasal yükü azaltarak daha sağlıklı bir yaşam alanı sunar" ifadelerini kullandı.

BİLİNÇLİ TÜKETİM VURGUSU

Uzm. Dr. Demet Çetin, tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle incelemesi ve içerik hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirterek, mümkün olduğunca daha doğal ve güvenli alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor. Ferah bir koku elde etmek isterken sağlığın riske atılmaması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, toplumda bu konuda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekiyor.