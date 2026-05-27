Türk sinemasının usta isimlerinden 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. 14 Mayıs'ta zatürre teşhisiyle hastaneye yatırılan ve ardından yoğun bakıma alınan sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre, İnanır'ın akciğerindeki enfeksiyon gerileme belirtileri gösteriyor.

Sanatçının yeğeni Levent İnanır, doktorlardan aldıkları son bilgileri paylaştı. Doktorların, usta oyuncunun durumunun bir önceki güne kıyasla daha iyi olduğunu belirttiklerini aktaran Levent İnanır, enfeksiyondaki azalma sayesinde hastanın yoğun bakımdan normal servise alınması yönünde umut taşıdıklarını ifade etti.

ENTÜBE KARARI NASIL ALINDI?

Hastaneye kaldırıldığı ilk günlerde solunum desteğine ihtiyaç duyan sanatçı için tıbbi ekip bir süre beklemeyi tercih etti. Ancak 22 Mayıs itibarıyla durumun beklenen iyileşmeyi göstermemesi üzerine entübasyon işlemi zorunlu hale geldi. Bilindiği üzere entübe işlemi, hastanın kendi kendine yeterli nefes alamadığı durumlarda soluk borusuna tüp yerleştirilerek solunumun bir makine yardımıyla sürdürülmesini ifade ediyor.

2024 YILINDAKİ SAĞLIK SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Kadir İnanır'ın bu yıl içindeki sağlık sorunları mevcut zatürre rahatsızlığı ile sınırlı kalmadı. Yeşilçam'ın efsane aktörü, daha önce 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. O dönemde de uzun ve zorlu bir yoğun bakım süreci geçiren sanatçı, tedavisinin olumlu sonuçlanmasıyla taburcu edilmişti. Mevcut solunum yolu enfeksiyonuna yönelik tedavi süreci ise sağlık ekipleri tarafından yakından takip ediliyor.