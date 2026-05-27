"Şeytan Prada Giyer 2" filminin 43 yaşındaki oyuncusu Anne Hathaway, katıldığı New York Times podcast yayınında sağlık geçmişi hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, 30'lu yaşlarında başlayan katarakt rahatsızlığı sebebiyle sol gözünün 10 yıldan uzun bir süre boyunca yasal olarak kör kaldığını bildirdi.

Hathaway, görme kaybının mesleki ve günlük yaşantısını derinden etkilediğini, durumun ciddiyetini ise ancak ameliyat olup sağlığına kavuştuktan sonra tam anlamıyla fark ettiğini aktardı. Doktorların kendisine resmi belge vererek sol gözünün görme yetisini tamamen kaybettiğini onayladığını belirten oyuncu, geçirdiği başarılı operasyonu bir mucize olarak nitelendirdi.

KATARAKT GENÇ YAŞLARDA DA GÖRÜLEBİLİYOR MU?

Genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinen kataraktın 30'lu yaşlarda ortaya çıkması, nadir karşılaşılan tıbbi durumlar arasında yer alıyor. Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle oluşan bu rahatsızlık, erken teşhis edilip cerrahi müdahale yapılmadığında Hathaway'in yaşadığı gibi yasal körlük seviyesine kadar ilerleyebiliyor.

ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI

Özel hayatını ve kişisel sağlık süreçlerini basından uzak tutmayı tercih eden 43 yaşındaki oyuncu, son dönemde hakkında çıkan estetik ameliyat söylentilerine de aynı yayında yanıt verdi. Yüz gerdirme operasyonu geçirmediğini ifade eden Hathaway, gergin yüz görünümünü saçlarını sıkıca toplamasına bağladı. İlerleyen yıllar için estetik müdahalelere kapıyı tamamen kapatmayan oyuncu, şimdilik herhangi bir cerrahi işlem yaptırmadığını vurguladı.