Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, Burdur'da 8 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, başından tabancayla vurulmuş halde hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki E.H.'nin intihar etmediği, cinsel istismara direndiği için vurulduğu ortaya çıktı. Olayın ardından serbest bırakılan şüpheli, mağdurun uyanıp ifade vermesi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay günü 62 yaşındaki A.K., ağır yaralı çocuğu Burdur'daki devlet hastanesine getirerek intihar girişiminde bulunduğunu iddia etmişti. Yoğun bakıma alınan çocuğun durumu ciddiyetini korurken, ertesi gün adliyeye sevk edilen A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi için Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen E.H., tam 25 gün boyunca komada yaşam mücadelesi verdi.

İFADESİ SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Komadan çıkarak gözlerini açan E.H., polis ekiplerine verdiği ifadede olayın gerçek yüzünü anlattı. Akşam saatlerinde Şeker Plajı'nda otomobil içinde bulundukları sırada A.K.'nın kendisine tacizde bulunduğunu belirten mağdur çocuk, bu duruma direnmesi üzerine şüphelinin silahını ateşleyerek kendisini başından vurduğunu kaydetti.

YARGI SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Ceza hukuku uygulamalarında, tek taraflı ilk beyanlar üzerinden verilen adli kontrol kararları, mağdur ifadelerinin dosyaya girmesiyle birlikte tamamen farklı bir hukuki boyuta taşınabiliyor. Bu vakada da mağdurun bilincinin yerine gelip bizzat şikayetçi olması, soruşturmanın vasfını değiştirerek dosyayı doğrudan ağır ceza kapsamına soktu.

Yeni deliller ve mağdur ifadesi doğrultusunda işlemlerin tamamlanmasının ardından tekrar gözaltına alınan A.K., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkan şüpheli, "Çocuğa karşı cinsel istismar" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı. Öte yandan, şüphelinin adliyeye sevki sırasında yakınları olayı takip eden gazetecilere saldırıda bulundu.