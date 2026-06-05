Jefferson Health ve Ochsner MD Anderson Kanser Merkezi araştırmacıları tarafından Ocak 2021 ile Ocak 2026 dönemi arasında toplanan verilerle yapılan çalışmaya göre, uykusuzluk tanısı alan genç kadınlarda hormonla ilişkili bazı kanserlerin görülme ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi. 18-50 yaş aralığındaki 19 milyon kişinin sağlık verilerinin detaylı şekilde incelendiği araştırmada, bu kişilerin 413 binden fazlasına uykusuzluk tanısı konduğu aktarıldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, uykusuzluk problemi yaşayan kadınların takip eden 5 yıl içinde meme kanseri tanısı alma ihtimali 3 kata kadar artış gösteriyor. Aynı hasta grubunda rahim kanseri riskinin neredeyse 2 kat, yumurtalık kanseri riskinin ise yüzde 57 daha yüksek olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu üç kanser türünün de hormonlarla doğrudan bağlantılı olmasının, uyku bozuklukları ile hormon sinyalleri arasındaki ilişkinin daha yakından incelenmesini gerektirdiğini vurguladı.

ERKEKLERDE BENZER BİR İLİŞKİ BULUNAMADI

Bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, erkeklerde prostat veya testis kanseri gibi hormonla ilişkili hastalıklar ile uyku düzeni arasında anlamlı bir bağlantı saptanmadı. Öte yandan araştırmada, uykusuzluk tanısı alan bireylerde bağırsak kanseri görülme ihtimalinin de neredeyse 2 kat daha yüksek olduğu açıklandı. Genç yaş grubunda bağırsak kanseri vakalarındaki artış dünya genelinde tartışılırken, İngiltere'de 1990'ların başından 2018'e kadar 25-49 yaş aralığında bu vakaların yüzde 22 arttığı belirtiliyor.

UYKUSUZLUK KANSERE DOĞRUDAN YOL AÇIYOR MU?

Uzmanlar, elde edilen bulguların uykusuzluğun doğrudan meme kanserine veya diğer türlere yol açtığı anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Uykusuzluğun vücudun biyolojik saatini bozarak bağışıklık sistemini ve hücresel onarım mekanizmalarını zayıflatabileceği değerlendiriliyor. Kötü uyku kalitesi aynı zamanda iştah artışına ve egzersiz isteğinin azalmasına yol açarak, kanser için bilinen bir risk faktörü olan obeziteyi tetikleyebiliyor.

Breast Cancer Now kurumundan Simon Vincent ve Bowel Cancer UK'ten Claire Coughlan, vakalar artarken bu tür ilişkilerin tespit edilmesinin önemli olduğunu ancak sonuçların dikkatli yorumlanması gerektiğini belirtti. Uzmanlara göre uykusuzluk ile kanser riskini artıran üçüncü bir faktör bulunabilir veya kanser gelişmeye başlamış kişilerde hastalık henüz teşhis edilmeden önce hücresel değişimler uyku kalitesini bozmuş olabilir. Bu nedenle fiziksel aktiviteyi artırmak, alkolü sınırlandırmak, vücuttaki değişiklikleri takip etmek ve rutin tarama randevularına katılmak en önemli koruyucu adımlar olarak öne çıkıyor. Uyku sorununun uzun sürmesi halinde tıbbi destek alınması; dışkıda kan, açıklanamayan kilo kaybı, anormal kanama veya geçmeyen ağrılar durumunda ise vakit kaybetmeden doktora başvurulması öneriliyor.