Döviz kurlarında yaşanan yükseliş yurt dışı tatil planlarını zorlaştırsa da, Türk vatandaşları için ekonomik seyahat alternatifleri geçerliliğini koruyor. Gezginlerin deneyimlerine göre derlenen güncel bir listede, düşük bütçeyle ziyaret edilebilecek 15 ülke sıralandı.

Seyahat platformlarında paylaşılan değerlendirmelere göre; Balkanlar, Kafkaslar ve Asya coğrafyası, hem kültürel çeşitlilikleri hem de uygun yaşam maliyetleri nedeniyle en çok tercih edilen destinasyonlar arasında bulunuyor. Türk turistler, bu bölgelerde daha makul bütçelerle uzun süreli tatil yapma imkanı buluyor.

ASYA ROTALARINDA HANGİ ÜLKELER ÖNE ÇIKIYOR?

Açıklanan bütçe dostu rotalar listesinin Asya ayağında Vietnam, Kamboçya ve Laos ilk sıralarda dikkat çekiyor. Uzak Doğu'nun bu üç ülkesi, barınma, yeme-içme ve şehir içi ulaşım masraflarının düşük olması sebebiyle sırt çantalı gezginlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

EKONOMİK TATİLİN AVANTAJLARI NELER?

Belirlenen ülkelerin bütçe dostu olmasının temelinde, günlük yaşam maliyetlerinin küresel ortalamanın oldukça altında kalması yatıyor. Ayrıca, söz konusu destinasyonların birçoğunun vizesiz veya sınırda vize uygulamasına sahip olması, seyahat öncesi resmi başvuru masraflarını ortadan kaldırarak toplam tatil bütçesini ciddi oranda hafifletiyor.