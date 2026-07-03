ZONGULDAK Belediyesi hakkında ortaya atılan iddialar kent gündeminde tartışma yarattı. Belediyeye ait plajlardan birindeki büfede çekildiği öne sürülen ve şişirilmiş bir prezervatifin yer aldığı görüntüler sosyal medyada kullanıcılar arasında hızla yayıldı.

İddialara göre, söz konusu görüntüde yer alan prezervatifi büfeye koyan kişinin, Zonguldak Belediye Meclisi üyelerinden birinin yeğeni olduğu öne sürüldü. Aynı kişinin belediyedeki görevini sürdürdüğü ve olayla ilgili herhangi bir idari yaptırım uygulanmadığı da iddialar arasında yer aldı.

Öte yandan, aynı çalışan hakkında işe giriş-çıkış saatlerine uymadığı gerekçesiyle daha önce tutanak tutulduğu, bu tutanağı düzenleyen plaj amirinin ise görev yerinin değiştirilerek başka bir birime kaydırıldığı öne sürüldü.

Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Resmi açıklama bekleniyor

Habere konu olan tüm iddialar henüz bağımsız kaynaklar veya resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Zonguldak Belediyesi ya da ilgili kişiler tarafından yapılacak açıklamaların ardından olayın ayrıntılarının netlik kazanması bekleniyor.