Olay, saat 18.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kafeye gelen şüpheli ya da şüpheliler silahla ateş açtı. Silah sesleri üzerine alışveriş merkezinde büyük panik yaşanırken, vatandaşlar güvenli alanlara kaçmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde silahlı saldırıda 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Yeri İnceleme Çalışma Başlattı

Polis ekipleri alışveriş merkezinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri kafede ve çevresinde delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Güvenlik kameraları incelemeye alınırken, saldırının gerçekleşme nedeni ve şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaçan Şüpheli Aranıyor

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, şüphelinin kaçış güzergâhının tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.