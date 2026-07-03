Sonuçlar Sorgulanabiliyor

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığının resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden yayımlandı. Öğrenciler ve veliler, T.C. kimlik numarası bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

Kayıt Takvimi Başlayacak

Bireysel değerlendirme sonucunda Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığınca açıklanan resmi takvim doğrultusunda kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

Kayıt işlemleri, öğrencilerin yerleşmeye hak kazandıkları BİLSEM müdürlüklerinde, Bakanlığın belirlediği tarihler arasında yapılacak.

İtiraz Süreci İşleyecek

Sonuçlara itiraz etmek isteyen veliler de MEB'in ilan ettiği takvim çerçevesinde başvurularını yapabilecek. Yapılacak itirazlar değerlendirildikten sonra kesin sonuçlar yine Bakanlık tarafından duyurulacak.

BİLSEM Nedir?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, görsel sanatlar veya müzik alanlarında özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilerin, bireysel yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarıdır.

Her yıl çok aşamalı değerlendirme süreci sonunda başarılı olan öğrenciler BİLSEM'e kayıt hakkı kazanarak eğitimlerini örgün eğitimlerinin yanı sıra bu merkezlerde sürdürme fırsatı elde ediyor.