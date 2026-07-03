MANİSA'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Rsl Elsalih, TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Valeks Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Rsl Elsalih'e, seyir halindeki bir TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük kız yere savrulurken, TIR sürücüsü ise durmayarak olay yerinden uzaklaştı.

Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Rsl Elsalih'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Daha sonra ambulansla Salihli'deki özel bir hastaneye kaldırılan küçük kız, durumunun ciddiyeti nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

Kaçan TIR Sürücüsü Aranıyor

Kazanın ardından olay yerinden kaçan TIR sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve güzergâh üzerindeki kayıtlar tek tek incelenirken, sürücünün en kısa sürede yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Sürüyor

Küçük Rsl Elsalih'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olay çevrede büyük üzüntüye neden oldu. Polis ekipleri, hem kazanın oluş şeklinin hem de kaçan sürücünün tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.