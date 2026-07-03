Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 3 Temmuz 2026 On Numara çekilişi tamamlandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinde kazandıran numaralar belli olurken, büyük ikramiye tutarı 2 milyon 218 bin 445 TL olarak açıklandı.

Kazandıran Numaralar Belli Oldu

3 Temmuz 2026 tarihli On Numara çekilişinde çıkan numaralar şöyle sıralandı:

5 - 8 - 13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 25 - 27 - 28 - 39 - 44 - 45 - 53 - 58 - 60 - 68 - 70 - 71 - 73 - 74 - 80

Çekilişte dağıtılacak büyük ikramiye ise 2.218.445 TL olarak açıklandı.

Kuponlar Kontrol Ediliyor

Çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinin ardından binlerce vatandaş kuponlarını kontrol etmeye başladı. Büyük ikramiyenin isabet edip etmediğini öğrenmek isteyen talihliler, sonuçlara Milli Piyango'nun resmi kanalları üzerinden ulaşabiliyor.

İkramiye Dağılımı Resmi Olarak Açıklanıyor

On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra diğer ikramiye kategorilerine ilişkin dağılım bilgileri de resmi sonuçlarla birlikte yayımlanıyor. Kazanan kuponlara ait detaylar, Milli Piyango İdaresi tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor.