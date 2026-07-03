Yangın, saat 19.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki bir satış ofisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede ofisin çeşitli bölümlerini etkisi altına aldı. Binadan yükselen yoğun dumanları gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Çok Sayıda Ekip Bölgeye Sevk Edildi

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri de yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından binada detaylı inceleme gerçekleştirildi.

Maddi Hasar Oluştu

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, satış ofisinde önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi. Ofis içerisindeki mobilyalar, elektronik ekipmanlar ve çeşitli malzemelerin yangından zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenebilmesi için olay yeri inceleme ekipleri ile itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İlk incelemelerin ardından hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda yangının çıkış sebebi netlik kazanacak.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, yangının çıkış nedenine ilişkin resmi incelemelerin devam ettiği bildirildi.