HER yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Alanya'da Dünya Kupası heyecanı yalnızca futbolseverleri değil, turizm ve yeme-içme sektörünü de hareketlendirdi. Maçları dev ekranlardan takip etmek isteyen yabancı turistler, restoran, kafe ve eğlence mekanlarını doldururken, oluşan yoğunluk özellikle akşam saatlerinde işletmelerde doluluk oranlarını artırdı. Taraftarların tezahüratları, marşları ve galibiyet kutlamalarıyla renklenen Alanya'da, Dünya Kupası coşkusu ekonomik hareketliliğe de dönüştü. Sezonun beklenen tempoda başlamadığı bir dönemde yaşanan bu canlılık, Alanya'da esnafa moral olurken, işletmeciler uluslararası spor organizasyonlarının turizm kadar yerel ekonomiye de önemli katkı sağladığını belirtti.

‘BU TÜR ORGANIZASYONLAR SAYESİNDE İŞLETMELER NEFES ALIYOR’

Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar ve Kafeteryacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, maçların oynandığı saatlerde işletmelerde doluluk oranlarının yükseldiğini, sokakların daha canlı hale geldiğini belirterek, "Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları uzun yıllardır yaz aylarında düzenlendiği için, turnuva sona erene kadar turistik bölgelere gelen turist sayısında genellikle bir düşüş yaşanıyor. Bugün de Dünya Kupası Amerika'da düzenleniyor. Gördüğümüz kadarıyla tribünler dolu, şehirler hareketli ve taraftarlar turnuvaya yoğun ilgi gösteriyor. Elenen ülkelerin vatandaşları ise turnuva sonrasında tatillerini farklı destinasyonlarda değerlendirmeye başlıyor. Bunun yanı sıra, Dünya Kupası'na gidemeyip tatil için bölgemizi tercih eden çok sayıda misafir de Alanya'da bulunuyor. Özellikle İskandinav ülkelerinden gelen Norveçli ve İsveçli turistlerin yanı sıra Almanlar ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler de futbol maçlarını yakından takip ediyor. Bu misafirler maçları izlemek için restoran ve kafeleri tercih ederek sosyal ortama canlılık katıyor. Sokakta ve işletmelerde vakit geçirmeleri, kendilerini daha rahat ve özgür hissetmelerini sağlıyor. Son dönemde özellikle maç saatlerinde restoranlarda doluluk oranlarının arttığını, sokakların daha hareketli hale geldiğini ve sosyal yaşamın canlandığını gözlemliyoruz. Bu hareketliliğin esnafımıza ekonomik anlamda da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sezona istenilen başlangıç yapılamamış olsa da bu tür organizasyonlar sayesinde işletmelerimizin bir nebze olsun nefes alacağını ve maçların turizm ile ticarete olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

‘ALANYA'NIN TANITIMI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR’

Alanya'da uzun yıllardır restoran işleten Hamdullah Toprak, "Alanya'ya gelen taraftarların kendilerini evlerinde gibi hissedebilmelerini istiyoruz. Nasıl bazı taraftarlar Meksika'ya ya da Amerika'ya maç izlemeye gidiyorsa, Alanya'ya gelen misafirler de burada aynı rahatlığı ve güveni yaşamalı. Alanya'nın güvenli bir destinasyon olduğunu göstermek istiyoruz. Norveçli taraftarların geleneksel Viking şovunu burada gerçekleştirmelerine imkan sağladık. Kendileri bundan çok memnun kaldılar. Başta "Burada yeterince Norveçli olmaz" diyenler vardı ancak ortaya çıkan görüntüler Alanya için çok güzel bir tanıtım oldu. Aslında bu atmosfer, eski Alanya'yı hatırlatıyor. Eğlenceli, canlı ve insanların keyif aldığı bir Alanya. Buraya gelen turistler maça gitmeseler bile statta kendilerini evlerinde gibi hissediyor, ülkelerindeki maç atmosferini Alanya'da da yaşayabiliyor. Çünkü Alanya artık onların da ikinci evi. Zaten yıllardır tatil için Alanya'yı tercih eden, kenti ziyaret eden çok sayıda misafirimiz var. Elbette eski yıllara kıyasla turizm istediğimiz seviyede değil. Ancak bu tür organizasyonlar bizleri umutlandırıyor. Özellikle Viking şovu Avrupa'da sosyal medyada büyük ilgi gördü. İnsanlar bu görüntüleri İspanya'da, Yunanistan'da, Marmaris'te ya da Bodrum'da değil, yalnızca Alanya'da izledi. Bu da Alanya'nın farklı bir yönünü ön plana çıkardı. Bugün binlerce, hatta milyonlarca kişi sosyal medyada bu görüntüleri izledi. İnsanlar "Alanya'ya gittik, Viking şovunu yaşadık" diyerek deneyimlerini paylaşıyor. Bizim amacımız, Alanya'ya gelen her turistin mutlu ayrılması ve burada kendisini Norveç'te olduğu kadar rahat ve güvende hissetmesi. Bu tür etkinliklerin Alanya'nın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Kentin böyle organizasyonlara ihtiyacı var. Çünkü çoğu zaman Alanya'nın sadece olumsuz yönleri gündeme geliyor, güzel tarafları ise yeterince gösterilmiyor. Oysa bu etkinlikler Alanya'nın pozitif yüzünü dünyaya tanıtıyor. İlerleyen dönemde bu organizasyonların devam etmesini istiyoruz. Hatta süreç finale kadar ilerlerse çok daha farklı ve kapsamlı etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Amacımız Alanya'nın eğlencesiyle, misafirperverliğiyle ve güzel atmosferiyle anılması. Gerçek Alanya, misafirlerini mutlu eden, insanların keyif aldığı bir şehir. Bu tür organizasyonlar da kentin tanıtımına önemli katkı sağlıyor" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi