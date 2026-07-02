Kıymetli Yeni Alanya okurları, gönlü güzel Alanya’nın güzel insanları; hepinize yürekten sıcacık bir merhaba.

Bugün bu satırlarda, hayatın o yoğun koşturmacası içinde küçük, huzurlu bir mola vermek için buluştuk. Yeni Alanya gazetesinin bu kıymetli köşesinde, bundan sonra her hafta yeni bir umutla; hayatı, sokağı, insanı, güncel toplumsal meselelerimizi ve bizi biz yapan manevi değerleri konuşacağız.

Yola çıkarken adettendir; önce bir selam verilir, yol arkadaşları tanışır. Bendeniz Medine Karacabay. Alanya Müftülüğü’nde Din Hizmetleri Uzmanı, manevi danışman ve yazarım. Aile Dini Rehberlik Bürosu’nda ve üniversitedeki Diyanet Genç Ofis çatısı altında, her gün hayatın tam merkezinde, toplumumuzun her kesimiyle iç içeyim. Sahada biriktirdiğim bu tecrübeler ve 'Kadın Kime Göre? Algılar, Hakikat ve Sen' adıyla kaleme aldığım kitap yolculuğu, beni hep aynı ortak gerçeğe ulaştırdı: Hayat; bize sunulan 'algılar' ile var olan 'hakikat' arasında akıp gidiyor.

Bazen toplumsal olarak, bazen de bireysel hayatlarımızda yorulduğumuzu hissedebiliriz. Modern dünyanın hızı ve gündemin yoğunluğu içinde boğulurken, aslında sahip olduğumuz en büyük hazineyi, yani umut etme yeteneğimizi ve içimizdeki o güçlü hakikati ıskalayabiliyoruz. Oysa her insanın içinde, keşfedilmeyi bekleyen muazzam bir potansiyel var. Yeter ki dışarıdan bize dayatılan olumsuzluklara kulaklarımızı tıkayalım ve kendi öz değerimize dönelim.

Unutmayalım ki insan, sadece etten ve kemikten ibaret bir varlık değildir; bir gönül, bir ruh taşır. Dışarıda hava ne kadar fırtınalı olursa olsun, içimizdeki o manevi limanı sakin tutmayı başardığımızda, hayatın getirdiği dalgalar bizi sarsamaz. İşte bu köşede, her hafta o limana sığınmanın, hayatın gürültüsü içinde ruhumuzu dinlendirmenin yollarını arayacağız.

Bu köşede yeri gelecek sokağın nabzını tutacağız, yeri gelecek hepimizi ilgilendiren güncel bir konuyu masaya yatıracağız. Ama bunu yaparken asla yargılayan değil; şefkatli, anlayan ve kucaklayan bir üslupla konuşacağız.

Beni gönüllerinize misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Alanya’nın o içimizi ısıtan güneşi gibi, bu satırların da ruhunuza şifa ve motivasyon olmasını diliyorum.

Haftaya, hayatı daha berrak görebilmek adına "Bakış Açımızı Yenilemenin Güzelliğini" konuşmak üzere...

Dualarda ve hakikatte buluşmak dileğiyle... Sağlıcakla kalın.