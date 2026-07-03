ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, Alanya'nın turizmde yeniden yükselişe geçebilmesi için eskiyen tesislerin kapsamlı bir dönüşümden geçirilmesi gerektiğini belirterek yatırımcılara dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Şahin, "Ben Antalya Valisi olarak yatırım önerisi isteyenlere, 'Alanya'ya gidin, denize sıfır otelleri alın. Otele bina olarak değil, arsa olarak bakın. Daha az oda, daha fazla yaşam alanı sunan yeni tesisler inşa edin' diyorum. Yani benim yatırım önerim Alanya." ifadelerini kullandı. Şahin'in açıklamalarına destek veren turizm duayeni Hüseyin Baraner ise Alanya'nın geleceğinin yeni betonlaşmada değil, nitelikli dönüşümde olduğunu vurguladı.

‘ALANYA’NIN EN BÜYÜK SORUNU PLANSIZ İSKAN VE YANLIŞ İMAR POLİTIKALARI’

Vali Şahin'in değerlendirmelerini yorumlayan Alanya dostu turizmci Hüseyin Baraner ise Alanya'nın artık yeni oteller yaparak değil, mevcut yapı stokunu yenileyerek geleceğe hazırlanması gerektiğini söyledi. Baraner, "Antalya Valisi sayın Hulusi Şahin’in Alanya ile ilgili yaptığı değerlendirmeleri dikkatle okudum. Kendisine birçok konuda katılıyorum. Çünkü Alanya artık yeni oteller yaparak değil, kendini yenileyerek geleceğe hazırlanmalıdır. Ancak bu noktaya bir günde gelmedik. Alanya, Türkiye turizminin doğduğu kentlerden biridir. Milyonlarca yabancı turist Türkiye ile ilk kez burada tanıştı. Bu şehir ülke ekonomisine milyarlarca dolar kazandırdı. Ama aynı zamanda çok ağır hatalar da yapıldı. Ben bunları bugün söylemiyorum. Kasım 1985’te Yeni Alanya Gazetesi’nde yayımlanan röportajımda, “Alanya bu kadar plansız inşaatı taşıyamaz.” demiştim. Bugün geriye dönüp baktığımızda ne yazık ki o uyarının ne kadar haklı olduğu görülüyor. Yıllarca imar aflarının bir devlet terörü olduğunu söyledim. Çünkü her af, plansız yapılaşmayı ödüllendirdi. Sonuçta ortaya şehircilik açısından da, turizm açısından da ağır bir tablo çıktı. Bunu artık örtbas ederek hiçbir yere gidemeyiz. Turistler bizden çok daha fazlasını görüyor ve biliyor. Alanya’nın bugün yaşadığı en büyük sorunlardan biri plansız iskan ve yanlış imar politikalarıdır. Bu şehirde Alanya’ya yakışmayan çok sayıda yapı yapıldı. Kısa vadeli kazanç uğruna uzun vadeli değerler kaybedildi. Bir sezonluk para kazanacağız diye yüz yıllık bir turizm markasını yıprattık. Bunun sorumluluğu da sadece bir kuruma ait değildir. Yerel yönetimlerden merkezi yönetime, meslek kuruluşlarından sektör temsilcilerine kadar Alanya üzerinde söz sahibi olan herkesin bu tabloda payı vardır.

‘ALANYA'DA CESUR BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLAMALI’

Alanya'nın bugün en büyük ihtiyacının cesur bir kentsel dönüşüm olduğunu belirten Baraner, yan yana bulunan eski otellerin birleştirilerek daha az odalı, daha geniş yeşil ve sosyal alanlara sahip modern tesislere dönüştürülmesi gerektiğini savundu. Baraner, "Bugün Alanya’nın ihtiyacı yeni betonlar değildir. Alanya artık yapılarak değil, yıkılarak güzelleşebilir. Cesur bir kentsel dönüşüm başlamalıdır. Yan yana duran eski oteller ortaklıklarla birleştirilmeli, daha az odalı ama çok daha kaliteli tesislere dönüştürülmelidir. Daha fazla yeşil alan, daha fazla sosyal yaşam alanı ve daha fazla nefes alan şehirler oluşturulmalıdır. Bununla birlikte haksızlık da yapmamak gerekir.

‘ALANYA HÂLÂ HAK ETTIĞI ŞEKILDE TANITILAMIYOR’

Baraner ayrıca Alanya'nın üçüncü yaş turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu, Avrupa'nın yaşlanan nüfusuna yönelik uzun süreli konaklama ve sağlık turizmi projelerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Baraner, "Son yıllarda Alanya’da gerçekten çok güzel işler de yapıldı. Sahil bandı bugün Avrupa’nın birçok destinasyonuna örnek olabilecek güzelliktedir. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları ve sosyal yaşam projeleri önemli yatırımlardır. Ancak bunlar dünyaya yeterince anlatılamadı. Alanya hâlâ hak ettiği şekilde tanıtılamıyor. Bugün Avrupa hızla yaşlanıyor. Bence Alanya’nın önündeki en büyük fırsat üçüncü yaş turizmidir. Kış aylarında milyonlarca Avrupalı güneş, sağlık ve güvenli bir yaşam arıyor. Alanya bunun için en doğru adreslerden biridir" ifadelerini kullandı.

‘ALANYA ARTIK YAPILARAK DEĞİL, YIKILARAK GÜZELLEŞEBİLİR’

Turizmde sürdürülebilir büyüme için yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversite, meslek odaları ve sektör temsilcilerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Baraner, Alanya'nın sahip olduğu potansiyelle yeniden yüksek kaliteli bir turizm markası haline gelebileceğini belirterek, "Belediyenin, bakanlığın, üniversitenin, odaların ve sektörün birlikte hareket edeceği kurumsal bir yapılanmaya ihtiyaç vardır. Bir başka önemli konu da ticari yapıdır. Artık ticaret odası esnafla yeniden masaya oturmalıdır. Bu kadar aynı işi yapan işletmeye gerçekten ihtiyaç var mı? Bunun cesaretle konuşulması gerekiyor. Farklı ürünler geliştirilmeli, kaliteli üretim desteklenmeli ve Alanya alışverişi yeniden cazip hale getirilmelidir. Mavi Bayrak elbette önemlidir. Ama Mavi Bayrak sadece tabelada kalmamalıdır. Plajlarımız her gün denetlenmeli, temizlik ve hizmet kalitesi sürekli kontrol edilmelidir. Çünkü turist artık her şeyi görüyor. Bugün ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar belki de en fazla Alanya’yı etkiliyor. Döviz politikası üzerindeki baskılar Alanya turizminin hareket alanını ciddi şekilde daralttı. Bugün düşük faizli, uzun vadeli ve ödenebilir yatırım kredileri olmadan otellerin kendini yenilemesi çok zor görünüyor. Bu destek verilmeden dönüşüm beklemek gerçekçi olmaz. Bütün bunlara rağmen ben Alanya’nın geleceğine inanıyorum. Çünkü Alanya’nın hâlâ çok büyük bir gücü var. Önemli olan bu gücü doğru planlamak, doğru yönetmek ve Alanya’yı yeniden yüksek kaliteli bir turizm markası haline getirmektir. Artık günü kurtarma dönemi bitmiştir. Şimdi Alanya’yı gelecek yüz yıla hazırlama zamanıdır. Bence yazının en güçlü cümlesi şu olmalı: ‘Bir sezonluk para uğruna yüz yıllık bir turizm markasını yıprattık.’ ve hemen arkasından: ‘Alanya da artık bina yapılarak değil, bina yıkılarak güzelleşebilir” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi