ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonda futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olmaya hazırlanıyor.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda oynanacak Avustralya - Mısır karşılaşması, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Mücadele, ABD'nin Texas eyaletinde bulunan AT&T Stadyumu'nda oynanacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Avustralya Averajla Turu Geçti

Avustralya, Dünya Kupası grup aşamasında Türkiye, ABD ve Paraguay ile aynı grupta mücadele etti. Grup maçlarında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Avustralya, topladığı 4 puan ve averaj avantajıyla son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Mısır Namağlup Geldi

Afrika temsilcisi Mısır ise Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile yer aldığı grupta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 5 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı ve eleme turuna adını yazdırdı.

Kazanan Son 16'ya Yükselecek

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'na yükselerek yoluna devam edecek. Normal sürede eşitliğin bozulmaması halinde uzatma dakikalarına geçilecek, eşitliğin sürmesi durumunda ise turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Dünya Kupası'nın kritik eşleşmeleri arasında gösterilen Avustralya-Mısır mücadelesi, son 16 bileti için büyük bir rekabete sahne olacak.