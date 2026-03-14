Uşak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bir inşaatın temel betonunun döküldüğü sırada yaşanan kaza can aldı. Beton dökümü devam ederken, henüz belirlenemeyen bir nedenle beton pompasının denge ayaklarından biri kırıldı.

KAZA ANINDA POMPA YAN YATTI

Denge ayağının kırılmasıyla birlikte beton pompası yan yattı. Bu esnada pompanın kolu inşaatın temeline doğru düştü. Şantiyede kalıp ustası olarak çalışan Mehmet Can Aydoğan, düşen kolun altında kalarak ağır yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Aydoğan, sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 29 yaşındaki Aydoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında beton pompası operatörü N.E. (27), inşaat firması sahibi M.T. (56) ve şantiye şefi Ü.A. (58) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.