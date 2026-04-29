Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 aylık bebeğin öldürülmesine ilişkin soruşturmada, annenin olay sonrası yaptığı telefon görüşmesi ve sağlık geçmişine dair yeni bilgiler gündeme geldi.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI

Olay, 25 Nisan Cumartesi günü Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi’nde yaşandı. Evde bulunan 2 aylık Ela C. boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Olayın ardından evden ayrılan anne Serpil C. (30), D-100 kara yolu üzerinde Yeniçağa istikametine doğru yürürken polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kadın, emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddetti. Ancak çıkarıldığı mahkeme tarafından “canavarca hisle kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABAYI ARAYIP “BEBEĞE BİR ŞEY OLDU” DEDİ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylara göre, şüpheli annenin olayın hemen ardından eşi Selahattin C.’yi telefonla aradığı öğrenildi. Annenin, “Bebeğe bir şey oldu, ben evden gidiyorum” dedikten sonra telefonu kapattığı belirtildi.

Bu telefon üzerine eve dönen baba, 2 aylık kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yaşananlar sonrası baba büyük bir şok yaşadı.

DOKTORDAN PSİKİYATRİ UYARISI İDDİASI

Olayla ilgili dikkat çeken bir başka detay da annenin sağlık geçmişi oldu. İddiaya göre, doğumdan yaklaşık 1 ay sonra yapılan kontrolde bir doktor, annenin psikiyatrik değerlendirmeden geçmesi gerektiğini ifade etti. Ailenin bu uyarı üzerine Bolu’daki özel bir hastaneye başvurduğu ileri sürüldü.

CENAZEDE FENALAŞTI

Minik Ela’nın cenazesi, Demircisopran köyünde öğle namazının ardından toprağa verildi. Tören sırasında ayakta durmakta zorlanan baba Selahattin C., defin sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gerede’de 2 aylık bebeğin öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve güvenlik birimlerinin çalışmaları sürüyor.