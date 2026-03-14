İran’da ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimi fırsat görerek yeniden iktidar umudu taşıdığı belirtilen devrik Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi, bu kez ülkede açılan sert bir pankartla gündeme geldi.

Pehlevi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla iktidar beklentisini sürdürdüğü aktarılırken, annesinden dahi destek açıklaması gelmediğine dikkat çekiliyor. Haberde, Pehlevi’nin İran’a dönüş ve siyasi hedefleri için ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan medet umduğu ifade edildi.

İRAN’DA “PEHLEVİ’Yİ İSTEMİYORUZ” MESAJI

Ancak habere göre İran’da kamuoyunun önemli bir kısmı Pehlevi’nin ülkeye dönmesini istemiyor; onun açıklamalarının da desteklenmediği vurgulanıyor. Bu tepkinin en görünür örneklerinden biri, bugün düzenlenen bir mitingde ortaya çıktı.

KUDÜS GÜCÜ MİTİNGİNDE PANKART AÇILDI

İran’da Filistinlilere destek amacıyla gerçekleştirilen Kudüs Gücü mitinginde Pehlevi için pankart açıldı. Pankartta “Hayalperest aptal” ifadesi yer aldı.

“MUHALİF” OLARAK ANILAN KESİMDEN DE REJİME DESTEK

İran devlet televizyonuna konuşan ve haberde “muhalif” kesim olarak tanımlanan bazı İranlı kadınların da rejimi destekleyen ifadeler kullandığı belirtildi. Röportajlarda “Füzelerden korkmuyoruz”, “Liderimizle sırtımız sıcak” ve “Her İranlı, Trump’a karşı bir füzedir” sözlerinin öne çıktığı aktarıldı.

Bir başka protestocunun ise, “Ben de bir protestocuyum. Ancak yamyamlar ve çocuk katilleri bize demokrasi getirmeyecek. Canım İran’a feda olsun. İsrail’e ölüm, Amerika’ya ölüm.” yazılı bir pankart taşıdığı kaydedildi.

NETANYAHU İLE YAKINLIK VE İSRAİL ZİYARETİ

Haberde, Pehlevi’nin babasına benzer biçimde İsrail’e yakın bir tutum sergilediği, Netanyahu ile “sıkı dost” olarak anıldığı ve birlikte fotoğraflar verdikleri ifade edildi. Pehlevi’nin en son 2023 yılında İsrail’i ziyaret ederek Netanyahu ile bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, “bir İran prensi”nin Doğu Kudüs’teki Ağlama Duvarı’na sık gittiği, hahamlarla birlikte kipa takıp burada dua ettiği görüntülerin bulunduğu da haberde yer aldı.

DAMAT DETAYI: BRADLEY SHERMAN

Rıza Pehlevi’nin ailesine ilişkin bir başka ayrıntı olarak, kızı İman Pehlevi’nin kısa süre önce Yahudi asıllı Bradley Sherman ile evlendiği aktarıldı. Paris’te yapılan düğün töreninde Yahudi geleneklerinden izler bulunduğu belirtildi.