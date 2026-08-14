İzmir’de görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin’in, kendi kliniğinde geçirdiği belirtilen kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Gültekin’in ani ölümü ailesi, yakınları ve meslek çevresinde üzüntü yarattı.

ACI HABER KLİNİĞİNDEN DUYURULDU

Gültekin’in vefatı, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Açıklamada, meslek yaşamı boyunca çok sayıda kadın ve annenin hayatına dokunan Gültekin’in kaybedildiği belirtildi.

Klinik tarafından yapılan veda paylaşımında ayrıca, “Hayatın Öz’ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Paylaşılan bilgilere göre Özlem Gültekin’in cenazesi, 14 Ağustos Cuma günü ikindi namazının ardından Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacak.

Gültekin’in cenazesinin daha sonra Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANIYDI

Op. Dr. Özlem Gültekin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak meslek hayatını sürdürüyordu. Haberde yer alan bilgilere göre Gültekin, kadın hastalıkları ve doğum alanındaki çalışmalarının yanı sıra estetik uygulamalar alanında da faaliyet gösteriyordu.

Bazı kaynaklarda 2 Eylül 1977 doğumlu olduğu ve 48 yaşında olduğu belirtilen Gültekin’in, meslek yaşamı boyunca çok sayıda hastaya hizmet verdiği aktarıldı.

ERHAN ÇELİK İLE 2019 YILINDA EVLENMİŞTİ

Özlem Gültekin ile televizyon spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında evlenmişti. Çiftin 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

Haberde çiftin bir süredir fikir ayrılıkları yaşadığı ve karşılıklı olarak boşanma davası açtığı belirtildi.