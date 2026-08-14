​AK PARTİ'DE ÇEYREK ASRILIK GURUR

​Önceki dönem Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, partinin kuruluşundan bu yana milletin umudu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: ​"25 yıl önce milletimize hizmet sevdasıyla çıktığımız bu kutlu yol, bugün Türkiye Yüzyılı'na uzanan büyük bir yürüyüşe dönüştü. Kurulduğu ilk günden bu yana milletimizin umudu, sesi ve gücü olan AK Parti; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice eser ve başarılara imza attı. Kurucu üyesi olmaktan onur duyduğum AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır! AK Parti 25 yaşında."

​MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN AK PARTİ'DEKİ SİYASİ KARİYERİ

​AK Parti'nin kuruluş safhasında yer alarak partinin kurucu üyeleri arasında bulundu.

​Antalya Milletvekili olarak uzun yıllardır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapıyor.

​Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı olarak önemli dönemlerde görev üstlenmiş, ülkenin dış politikasına yön veren kritik süreçleri yönetmiştir.

​Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanlığı gibi uluslararası arenada üst düzey görevlerde bulundu.

​AK Parti Antalya Milletvekilliği görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi