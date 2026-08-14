ESKİŞEHİR’in Tepebaşı ilçesinde gece saatlerinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği kamyonetin sürücüsü, ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi. Alkolmetreyi üflemeyi de reddeden sürücüye toplam 550 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede görev yapan polis ekipleri, 26 ADZ 751 plakalı kamyonetten şüphelenerek aracı durdurmak istedi.

POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMADI

Polis ekipleri kamyonetin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü, iddiaya göre ekiplerin uyarısını dikkate almayarak yoluna devam etti ve kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis ekipleri kamyonetin peşine düştü. Bir süre devam eden takibin ardından araç ara sokakta durduruldu.

GÖZALTINA ALINIRKEN EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Polis ekipleri tarafından araçtan indirilen sürücünün Fatih G. olduğu belirlendi. Sürücünün gözaltına alınması sırasında ekiplere zor anlar yaşattığı belirtildi.

Fatih G., polis ekipleri tarafından kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Ardından sürücünün belgeleri ve trafik kayıtları incelendi.

EHLİYETİNE DAHA ÖNCE EL KONULMUŞ

Yapılan kontrollerde Fatih G.’nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi.

Ekipler sürücünün alkollü olup olmadığını belirlemek amacıyla alkolmetreyle ölçüm yapmak istedi. Fatih G.’nin ise alkolmetreyi üflemeyi reddettiği belirtildi.

TOPLAM 550 BİN TL CEZA

Sürücü hakkında yapılan işlemler sonucunda ‘dur ihtarına uymamak’, ‘alkolmetreyi üflemeyi reddetmek’ ve ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ ihlalleri kapsamında toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

Gece saatlerinde başlayan olay, polis ekiplerinin sürücüyü yakalaması ve gerekli işlemleri gerçekleştirmesiyle sona erdi.

KAMYONET 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücüye uygulanan para cezasının yanı sıra kullandığı kamyonet hakkında da işlem yapıldı. 26 ADZ 751 plakalı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Fatih G. hakkında gerekli işlemler yapılırken, olay polisin ‘dur’ ihtarına uymamanın ve trafik kurallarını ihlal etmenin sonuçlarını bir kez daha gündeme getirdi.