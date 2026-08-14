MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası 2 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Kırsal Evciler Mahallesi’nde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet, bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Abdulkadir Azak ve Piro Ceylan yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Azak ve Ceylan’a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Hastanede tedavi altına alınan 59 yaşındaki Abdulkadir Azak ile 57 yaşındaki Piro Ceylan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İki kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından bölgede inceleme yapan ekipler, çarpışmanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı. Sürücünün işlemleri sürerken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kazaya ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.