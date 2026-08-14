SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Cihangir Nalbantoğlu yaşamını yitirdi. Yol kenarında 3 tekerli bisikletiyle oynadığı sırada otomobilin çarptığı küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi Ünlüce Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cihangir Nalbantoğlu, cadde kenarında 3 tekerli bisikletiyle oyun oynadığı sırada M.K. (47) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

ÇEVREDEKİLER EKİPLERE HABER VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan küçük Cihangir’e ilk müdahaleyi yaptı. Çocuk daha sonra ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİ YETMEDİ

Hastanede tedavi altına alınan 3 yaşındaki Cihangir Nalbantoğlu’nun kurtarılması için doktorlar tarafından müdahalede bulunuldu. Ancak küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cihangir’in hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.K. (47) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ekiplerin kazanın nasıl meydana geldiğini ve olayın tüm ayrıntılarını belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Polis, 3 yaşındaki Cihangir Nalbantoğlu’nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.