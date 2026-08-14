Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında RAMS Park’ta Çorum FK’yi ağırlıyor. Saat 21.30’da başlayan karşılaşma, Çorum temsilcisinin lig tarihindeki ilk maçı oldu.

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Galatasaray ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Daha önce aktardığımız Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasında RAMS Park’taki mücadelede ilk düdük saat 21.30’da çaldı.

Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetiyor.

ÇORUM FK İLK KEZ SÜPER LİG SAHNESİNDE

Mücadele, Çorum futbolu açısından ayrı bir anlam taşıyor. 1997 yılında Çorum Belediyespor adıyla kurulan kulüp, 29 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye’nin en üst düzey futbol liginde maça çıktı.

Çorum FK’nin Süper Lig’deki ilk rakibi ise son dört sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. İki takım da böylece Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi.

Çorum FK ayrıca Galatasaray’ın lig tarihinde karşılaştığı 77. farklı takım olarak kayıtlara geçti.

UGOCHUKWU İLK KEZ RESMİ MAÇ KADROSUNDA

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Burnley’den kiraladığı 22 yaşındaki Fransız orta saha Lesley Ugochukwu da ilk kez resmi maç kadrosuna alındı.

Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferi karşılaşmaya yedek kulübesinde başlattı.

GALATASARAY SAHAYA SİYAH TİŞÖRTLERLE ÇIKTI

Sarı-kırmızılı futbolcular maç öncesi ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı. Takım, Davinson Sanchez’in ülkesi Kolombiya’da 10 Ağustos’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenleri andı.

Tişörtlerde kalp içerisinde Kolombiya bayrağı ile “Seninleyiz Kolombiya” mesajı yer aldı. Depremde can kaybının 281’e yükseldiği, binlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.

RAMS PARK’TA “HEDEF27” MESAJI

Galatasaray Kulübü yeni sezon öncesindeki şampiyonluk hedefini de maç öncesinde tribünlere taşıdı. Statta bulunan LED ekranlarda “Hedef27” ifadesi gösterildi ve aynı hedefle ilgili anonslar yapıldı.

Süper Lig’de son dört sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda üst üste beşinci, toplamda ise 27. lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Galatasaray-Çorum FK karşılaşması, bir tarafta son şampiyonun yeni sezondaki ilk sınavı, diğer tarafta Çorum FK’nin Süper Lig tarihindeki ilk 90 dakikası olması nedeniyle sezonun açılış haftasının öne çıkan maçlarından biri oldu.