MARDİN’in Artuklu ilçesinde meydana gelen iş kazası, bir işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Tavuk çiftliğinde forklift yardımıyla kaldırılan elektrik trafosunun düşmesi sonucu altında kalan Tahir Çiçek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy ile Göllü mahalleleri yakınlarında bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi.

TRAFO FORKLİFTLE KALDIRILIRKEN DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre çiftlikte bulunan elektrik trafosu forklift yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmaya başlandı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle düşen trafo, işçi Tahir Çiçek’in üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftliğe ulaşarak Çiçek’in durumunu kontrol etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 62 yaşındaki Tahir Çiçek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çiçek’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

FORKLİFT OPERATÖRÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay sırasında forklifti kullandığı belirtilen M.B. ise ifade işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla jandarma karakoluna götürüldü.

Ekiplerin trafonun nasıl düştüğünün ve kazanın meydana gelmesinde herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemeleri sürüyor.

Jandarma olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.