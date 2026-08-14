Trendyol Süper Lig’de yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren TÜMOSAN Konyaspor, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlı kulüp, 33 yaşındaki Arthur Masuaku ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’nda da görev yapan tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

MASUAKU KONYASPOR’DA 26 NUMARAYI GİYECEK

Transferin resmiyet kazanmasının ardından Masuaku’nun forma numarası da belli oldu. Tecrübeli sol bek, yeşil-beyazlı ekipte 26 numaralı formayla mücadele edecek.

Konyaspor’un yeni transferinin tecrübesiyle savunma hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

KARİYERİNE FRANSA’DA BAŞLADI

Profesyonel futbol kariyerine Fransa’nın Valenciennes FC takımında başlayan Arthur Masuaku, daha sonra farklı ülkelerin önemli kulüplerinde forma giydi.

Masuaku kariyeri boyunca Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens formalarını terletti. Avrupa futbolundaki tecrübesinin ardından 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Konyaspor oldu.

SÜPER LİG’E GERİ DÖNDÜ

Daha önce Beşiktaş formasıyla Türkiye’de mücadele eden Masuaku, Konyaspor transferiyle birlikte yeniden Süper Lig’e döndü.

Hem savunmadaki performansı hem de hücuma verdiği destekle tanınan Demokratik Kongolu futbolcu, yeni sezonda Konyaspor’un sol bek hattında forma mücadelesi verecek.

Yeşil-beyazlı kulübün Masuaku transferini resmen açıklamasıyla birlikte deneyimli oyuncunun Konyaspor kariyeri de başlamış oldu.