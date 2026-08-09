2014 yılından bu yana MS hastalığıyla mücadele eden sanatçı, sağlık durumunun yanı sıra maddi hayatı, 31 yıllık müzik kariyeri ve sahneleri bırakacağı yönündeki iddialar hakkında da konuştu.

“ANNEN BİLE BİR YERE KADAR BAKAR”

Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, ilerleyen yaşlarda maddi güvencenin önemine dikkat çekti. Gençlik yıllarında paranın değerinin yeterince anlaşılmadığını ifade eden sanatçı, “Annen bile bir yere kadar bakar” sözleriyle dikkat çekti.

EMEKLİLİK İDDİALARINA YANIT VERDİ

31 yıllık müzik kariyerini özel bir organizasyonla kutlayan Serdar Ortaç, sahneleri bırakacağı yönündeki iddialara da açıklık getirdi.

Konser teklifleri geldiği sürece müziğe ve sahne çalışmalarına devam edeceğini belirten Ortaç, şu an için emekli olma düşüncesinin bulunmadığını ifade etti.

“ŞARKILARIMI YAŞATIN”

Kariyeri boyunca çok sayıda hit şarkıya imza atan Ortaç, eserleriyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkılarının daha fazla değerlendirilmesini isteyen sanatçı, eserlerinin kendisinden sonra da dinlenmeye ve yaşatılmaya devam etmesini istedi.

Ortaç, bazı şarkılarının hak ettiği ilgiyi görmediğini ve yeterince klip çekilmediğini düşündüğünü de dile getirdi.

Ünlü sanatçının sağlık durumunun rutin tedavi ve kontroller kapsamında takip edildiği, hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddiaların ise Ortaç tarafından yalanlandığı belirtildi.