Altı genç kadın üyeden oluşan ve 2025 yılında kurulan müzik grubu Manifest, 7 Ağustos 2026

Cuma günü Antalya'nın Kemer ilçesindeki özel bir etkinlikte müzikseverlerle buluştu. Konaklama şartlı düzenlenen otel konserinde, grubun sevilen şarkılarının yanı sıra sahne şovları da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserin en çok konuşulan bölümü, grup üyelerinden Hilal Yelekçi'nin sergilediği oryantal dans performansı oldu. Yelekçi, grubun sahne kimliğiyle bütünleşen ve "Hileli" olarak adlandırılan dans gösterisini Kemer sahnesine taşıyarak katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Yansıtılan bilgilere göre, Süperstar Ajda Pekkan ile yaptıkları ortak çalışmayla geniş kitlelere ulaşan grubun Kemer performansı, dinleyiciler tarafından yakından takip edildi.

MANİFEST'İN BELGESELİ Mİ GELİYOR?

Grubun kariyerindeki ivmelenme dijital platformların da odağında yer alıyor. Netflix Türkiye'nin, Manifest'in kuruluşundan bugüne uzanan sürecini anlatan bir belgesel hazırlığında olduğu açıklandı. Öte yandan, grubun Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleşeceği yönündeki iddialara menajer Tolga Akış'tan yalanlama geldi. Akış'ın aktardığına göre, İstanbul'daki ortak evin kapatılması yurtdışına taşınma anlamına gelmiyor; üyeler artık kendi bireysel yaşam alanlarına geçiş yapıyor.

K-POP MODELİNDEN BİREYSEL KARİYERE GEÇİŞ NASIL OLDU?

Manifest'in kuruluş aşamasında uygulanan "ortak ev" konsepti, dünya genelinde K-Pop gruplarının kullandığı bir idol yetiştirme ve endüstriyel disiplin modeli olarak biliniyor. Grubun bir buçuk yıllık kısa sürede Ajda Pekkan düeti ve Netflix belgeseli gibi dönüm noktalarına ulaşması, söz konusu modelin Türkiye pop müzik sektöründeki nadir başarılı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ortak evin kapatılarak üyelerin kendi düzenlerine geçmesi, grubun profesyonel rüştünü ispatladığı yeni bir aşama olarak öne çıkıyor.