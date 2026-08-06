Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız ve filtresiz paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Yaz tatilinden anlar paylaşan Akalın, doğal haliyle kamera karşısına geçerek samimi görüntüler verdi.

Paylaşımında herhangi bir güzellik filtresi kullanmayan Akalın'ın doğal görünümü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinin bir kısmı ünlü sanatçının doğallığını överken, paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Tatiline devam eden Akalın'ın rahat tavırları ve filtresiz görüntüsü, sosyal medyada sıkça kullanılan estetik filtrelere karşı doğal görünümü tercih etmesiyle de dikkat çekti. Ünlü şarkıcının paylaşımı, hayranları tarafından "doğallık", "samimiyet" ve "özgüven" yorumlarıyla karşılandı.

Demet Akalın, sosyal medya hesaplarında zaman zaman günlük yaşamından ve tatilinden kesitler paylaşmayı sürdürürken, bu kez makyajsız ve filtresiz görüntüsüyle gündeme geldi. Paylaşım kısa sürede geniş etkileşim alırken, kullanıcılar doğal görünümüne yönelik çok sayıda olumlu yorum yaptı.