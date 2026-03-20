UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2025/26 sezonu çeyrek finalistleri belli oldu. Son 16 turu rövanş maçlarının tamamlanmasıyla birlikte turnuvada yoluna devam eden sekiz takım netleşti. Gecenin en çok konuşulan sonuçlarından biri, teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk’in aldığı tur oldu.

İlk maçta deplasmanda Lech Poznan’ı 3-1 mağlup eden Ukrayna temsilcisi, rövanşta sahasında 2-1 kaybetse de toplam skorda 4-3 üstünlük sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Arda Turan’ın Avrupa sahnesindeki bu sonucu, Türkiye’de olduğu kadar Alanya ve Antalya’daki futbolseverler arasında da yakından takip edildi.

SAMSUNSPOR AVRUPA’YA VEDA ETTİ

Turnuvada Türkiye’yi temsil eden Samsunspor ise son 16 turunda İspanya ekibi Rayo Vallecano’ya elendi. İlk maçta sahasında 3-1 kaybeden Karadeniz temsilcisi, rövanşta deplasmanda 1-0 kazanmasına rağmen toplam skorda geride kaldı ve Avrupa defterini kapattı.

Samsunspor’un özellikle rövanşta ortaya koyduğu dirençli oyun dikkat çekerken, çeyrek final bileti Rayo Vallecano’nun oldu. Türk futbolu adına sonuç üzücü olsa da takımın Avrupa’daki mücadelesi takdir topladı.

ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turunun ardından çeyrek finale yükselen takımlar şöyle sıralandı: Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar, Fiorentina, Crystal Palace, AEK Atina, Rayo Vallecano, Strasbourg ve Mainz.

Bu tablo, Avrupa futbolunda bu sezon dengeli ve rekabet seviyesi yüksek bir çeyrek final aşamasına işaret ediyor. Özellikle farklı ülkelerden kulüplerin son sekizde yer alması, kupanın sürprizlere açık yapısını bir kez daha ortaya koydu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Son 16 turunun tamamlanmasının ardından oluşan UEFA Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar

Crystal Palace - Fiorentina

Rayo Vallecano - AEK Atina

Mainz - Strasbourg

İlk maçlar 9 Nisan 2026, rövanş karşılaşmaları ise 16 Nisan 2026 tarihinde oynanacak. Avrupa kupalarını yakından izleyen Akdenizli futbolseverler için özellikle Arda Turan’ın teknik adam olarak vereceği sınav, çeyrek final turunun en dikkat çeken başlıklarından biri olacak.

ARDA TURAN DETAYI ÖNE ÇIKIYOR

Shakhtar Donetsk’in çeyrek finale kalması, yalnızca turnuva dengeleri açısından değil, Arda Turan’ın teknik direktörlük kariyeri açısından da önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Türk futbol kamuoyu, genç teknik adamın Avrupa’daki performansını yakından izlemeyi sürdürüyor.

Önümüzdeki turda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında alınacak sonuç, hem Shakhtar’ın kupadaki kaderini hem de Arda Turan’ın uluslararası teknik direktörlük vitrinini doğrudan etkileyecek.