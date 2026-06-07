Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters, 11 Mayıs ile 5 Haziran tarihleri arasında düzenlediği anketle ekonomistlerin 2026

Dünya Kupası tahminlerini yayımladı. DW Türkçe'nin aktardığına göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerden 160 ekonomistin katıldığı ankette, 11 Haziran'da başlayacak turnuvanın şampiyonluk favorisi yüzde 35 oy oranıyla Fransa oldu.

Fransa'nın ardından en güçlü şampiyonluk adayı yüzde 31'lik oranla İspanya olarak öne çıktı. Listenin üçüncü sırasında ise ABD kulübü Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'nin kaptanlığını yaptığı son şampiyon Arjantin yer aldı. İlk beşi Portekiz ve İngiltere tamamlarken, 2022

Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Hırvatistan'a elenen Brezilya, ekonomistlerin üçte birine göre bu turnuvada hayal kırıklığı yaratma ihtimali en yüksek takım olarak gösterildi. Brezilya'yı İngiltere ve Almanya takip etti. Sürpriz yapması beklenen takımlar ise yüzde 21 ile Norveç ve yüzde 15 ile Japonya olarak sıralandı.

ÖDÜLLERDE KİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Ekonomistlerin bireysel performans tahminlerinde Fransız yıldız Kylian Mbappe ön plana çıktı. Mbappe, hem Altın Top hem de Altın Ayakkabı ödüllerinin en güçlü adayı olarak gösterildi. İkinci sırayı İngiltere kaptanı Harry Kane aldı.

Turnuvanın parlayacak genç oyuncusu olarak 18 yaşındaki Lamine Yamal zirvede yer alırken, Altın Eldiven için Fransa'dan Mike Maignan, Arjantin'den Emiliano Martinez ve İspanya'dan Unai Simon favori gösterildi.

48 TAKIMLI YENİ FORMAT TAHMİNLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Ankete katılan uzmanların yüzde 73'ü tahminlerini içgüdüleriyle, yaklaşık yüzde 20'si ise veri ve modellere dayandırarak yaptı. Güney Afrika'daki Ekonomik Araştırmalar Bürosu'ndan Shannon Bold, modele içgüdü katıldığını esprili bir dille ifade ederken, RMB'den Claudio Govender makroekonomistlerin ortak bir kurum görüşü oluşturduğunu bildirdi. Katılımcıların yüzde 60'ından fazlası enflasyonu tahmin etmenin Dünya Kupası'nı tahmin etmekten daha kolay olduğunu savundu.

Bu durum, turnuvanın tarihinde ilk kez 32 takım yerine 48 takımla oynanacak olmasından kaynaklı istatistiksel karmaşayla da örtüşüyor. Takım sayısındaki artış, grup aşamalarındaki maç varyasyonlarını çoğaltarak sürpriz sonuçların çıkma olasılığını matematiksel olarak yükseltiyor. Şekerbank ekonomisti Ozan Can Türkmen ise kupa bitiş tarihinin belli olmasının, enerji krizleri gibi belirsiz süreçlere göre tahmin avantajı sağladığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN MAÇ TAKVİMİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda, D Grubu'nda yer alan Türkiye ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Milli takımın turnuvadaki ilk maçı 13 Haziran'da Kanada'daki Vancouver Stadı'nda TSİ 07.00'de Avustralya'ya karşı olacak. İkinci maç 19 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Stadı'nda TSİ 07.00'de Paraguay ile oynanacak. Türkiye, gruptaki son maçına ise 26 Haziran TSİ 05.00'te Los Angeles Stadı'nda ABD karşısında çıkacak.