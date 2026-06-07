150 binden fazla seyirci kapasitesiyle dikkat çeken Balaton Park'ta gerçekleşen yarışın galibi ise Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez oldu. Marquez, 42 dakika 55.325 saniyelik derecesiyle sezonun önemli zaferlerinden birini elde etti.

MARQUEZ TARİHE GEÇTİ

Yarış boyunca Pedro Acosta ile liderlik mücadelesi veren Marc Marquez, son bölümde farkı açarak birinci sırayı korudu. Acosta ikinci olurken, Francesco Bagnaia podyumun son basamağında yer aldı.

Bu sonuçla Marquez kariyerindeki 100. grand prix zaferine ulaştı. İspanyol sürücü, Giacomo Agostini ve Valentino Rossi'nin ardından bu barajı aşan üçüncü isim olarak motosiklet sporları tarihine geçti.

TOPRAK'TAN İSTİKRARLI PERFORMANS

Türkiye’yi MotoGP’de temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ilk bölümlerinde ilk 10 içinde mücadele etti. Zorlu pist koşullarında hata yapmadan yarışını tamamlayan milli sporcu, liderin 25 saniyeden biraz fazla gerisinde 11. sırada finiş gördü.

Macaristan etabında elde ettiği sonuçla puan hanesine yeni puanlar ekleyen Toprak, MotoGP’deki ilk sezonunda adaptasyon sürecini sürdürürken her yarışta tecrübesini artırmaya devam ediyor. Macaristan GP'si, milli sürücünün premier sınıftaki gelişimini gösteren önemli yarışlardan biri olarak kayıtlara geçti.

GÖZLER BİR SONRAKİ ETAPTA

MotoGP takviminin Avrupa ayağında mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, sezonun kalan yarışlarında ilk 10 hedefini sürdürmeye çalışacak. Milli sporcu, Macaristan'da ortaya koyduğu performansla Türk motosiklet sporları adına bir kez daha gurur kaynağı oldu.