Sosyal medyada paylaşılan bazı işlem görüntüleri üzerinden ortaya atılan “Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor” iddiasına ilişkin açıklama geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu bildirdi.

SGK ÖDEMELERİNDE EK ÜCRET YOK

DMM tarafından yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM’ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet bedeli veya komisyon ödenmeden yapılabildiği belirtildi.

Açıklamada, SGK işlemlerinde vatandaşlardan devlet tarafından herhangi bir banka hizmet ücreti alınmadığı vurgulandı.

KREDİ KARTI KESİNTİLERİ BANKALARIN UYGULAMASI

DMM, bazı kullanıcıların paylaştığı işlem detaylarında görülen kesintilerin SGK kaynaklı olmadığını da açıkladı. Buna göre kredi kartıyla yapılan ödemelerde görülen ücretler, ilgili bankaların kendi uygulamaları kapsamında tahsil ettiği bedellerden oluşuyor.

Yetkililer, bu kesintilerin SGK ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve doğrudan bankaların hizmet politikaları kapsamında uygulandığını ifade etti.

VATANDAŞLARA UYARI

DMM açıklamasında, sosyal medya üzerinden yayılan doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Özellikle SGK prim, borç ve diğer resmi ödeme işlemlerini gerçekleştiren vatandaşların, bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar yerine resmi kurum açıklamalarını takip etmelerinin önem taşıdığı kaydedildi.