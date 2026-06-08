Alanya’nın Demirtaş Mahallesi Köşkönü Sokak’ta yaşanan su kaçağı, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölgede oluşan şebeke arızası nedeniyle temiz içme suyunun günlerdir sokak boyunca aktığı belirtildi.

Mahalle sakinlerinin aktardığı bilgilere göre, arızanın yaklaşık üç gündür devam ettiği ve akan suyun sokak ortasında küçük bir dere görüntüsü oluşturduğu ifade edildi.

Vatandaşlar, durumu ilgili birimlere birden fazla kez bildirdiklerini ancak şu ana kadar kalıcı bir müdahale yapılmadığını iddia etti. Mahalle halkı, özellikle yaz aylarında su kaynaklarının önemine dikkat çekerek arızanın bir an önce giderilmesini talep etti.

Bölgede yaşayanlar, yaşanan durumun hem içme suyunda israfa yol açtığını hem de yol yüzeyinde hasar oluşturma riskini artırdığını söyledi. Akan su nedeniyle sokakta bazı noktalarda aşınmalar oluştuğu da öne sürüldü.

Mahalle sakinleri, yetkililerin bölgeye ekip yönlendirerek arızayı kısa sürede onarmasını beklediklerini dile getirdi. Olayla ilgili ilgili kurumların yapacağı açıklama ve olası müdahale merakla bekleniyor.