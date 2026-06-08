Antalya Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası can kaybıyla sonuçlandı. D-400 Karayolu üzerindeki Payallar Kavşağı’nda yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada bir transit araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri sürücüye müdahalede bulundu. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle D-400 Karayolu’nun Payallar Kavşağı bölümünde trafik bir süre kontrollü şekilde ilerledi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Hayatını kaybeden sürücünün kimliğinin resmi işlemlerin ardından açıklanması beklenirken, jandarma ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin kavşaklarda ve ana arterlerde daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.