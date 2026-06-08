Mahalle sakinleri, otoyol projesine karşı olmadıklarını ancak belirlenen hattın bölgede yaşayan vatandaşları olumsuz etkileyeceğini savunuyor. Hazırladıkları dilekçelerle yetkililere başvuran vatandaşlar, özellikle Hacı Ahmetler Mevkii’nde uygulamaya konulan güzergâhın yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

CAMİ, MEZARLIK VE KONUTLARIN ETKİLENECEĞİ İDDİASI

Bölge sakinleri adına yapılan açıklamada, mevcut güzergâhın bir cami, bir mezarlık ve yaklaşık 35 konutu doğrudan etkileyebileceği öne sürüldü. Vatandaşlar, ihale sürecinde kamuoyuna sunulan güzergâhla bugün uygulamaya hazırlanan hattın farklı olduğunu iddia ederek bu konuda resmi ve belgeli açıklama beklediklerini ifade etti.

Açıklamada ayrıca yalnızca yapıların değil, tarımsal üretim yapılan alanların da risk altında olduğu belirtilirken, kamulaştırma sürecinde üreticilerin gelir kayıplarının da dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

GÜZERGÂHIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYORLAR

Mahalle halkı, Hacı Ahmetler Mevkii’nden geçen yaklaşık 4 kilometrelik bölümün yeniden planlanmasını talep ediyor. Vatandaşlar, ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını ve yerinde görüşmelerle taleplerini dinlemesini istedi.

Bölgede yaşayanlar, otoyolun Alanya için önemli bir yatırım olduğunu kabul ettiklerini ancak güzergâh belirlenirken yerleşim alanları ve tarımsal faaliyetlerin daha fazla gözetilmesi gerektiğini savunuyor.

TAVLI: “GÜZERGÂH DEĞİŞMEYECEK”

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ise projede geri dönüş ihtimali bulunmadığını söyledi.

Tavlı, otoyolun Alanya için zorunlu bir yatırım olduğunu belirterek, güzergâhın resmi koordinatlar doğrultusunda belirlendiğini ve bu aşamadan sonra değişiklik yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

“Bu iş bitti, güzergâhın bu saatten sonra değişme imkânı yok” diyen Tavlı, yüklenici firmanın Avsallar bölgesinde şantiye kurduğunu ve projenin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

“YATIRIMCIYA GÜZERGÂHI DEĞİŞTİRİYORUZ DENİLEMEZ”

Projenin finansman sürecine de değinen Tavlı, yatırım kaynaklarının sağlandığını belirterek güzergâhta yeni bir değişiklik yapılmasının projeyi riske atabileceğini söyledi.

Tavlı, “Finans bulunmuş durumda. Bu aşamadan sonra yatırımcıya güzergâhı değiştiriyoruz demek kolay değil. Süreç belirlenen plan doğrultusunda ilerliyor” ifadelerini kullandı.

KAMULAŞTIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kamulaştırma işlemlerinin sürdüğünü belirten Tavlı, devletin vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli ödemeleri yapacağını söyledi.

Otoyol projesinin hayata geçirilmesiyle Antalya'nın doğu ilçeleri arasındaki ulaşımın hızlanması ve bölgedeki ticaret ile turizm hareketliliğinin artması hedefleniyor. Ancak Çakallar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların güzergâha yönelik itirazları nedeniyle tartışmanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.