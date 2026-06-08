Turnuvanın ev sahibi şehirlerinden biri olan Kansas City'de yaşanan saldırı, Troost Avenue bölgesinde sabaha karşı gerçekleşti. Polis ekipleri, silah sesleri ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. İlk incelemelerde üç kadının vurulduğu belirlenirken, daha sonra hastanelere başvuranlarla birlikte yaralı sayısının 9'a yükseldiği açıklandı. Yetkililer, yaralıların tamamının yetişkin olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

KAMP TESİSİNE YAKIN NOKTADA YAŞANDI

Saldırının meydana geldiği bölgenin, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası süresince antrenman yapacağı Swope Soccer Village tesislerine birkaç kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. İngiltere kafilesinin olay sırasında Florida'da hazırlık kampında bulunması nedeniyle herhangi bir futbolcu veya teknik ekip üyesi saldırıdan etkilenmedi.

DÜNYA KUPASI GÜVENLİĞİ YENİDEN TARTIŞILIYOR

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala yaşanan olay, organizasyonun güvenlik planlarını yeniden gündeme getirdi. Kansas City'de Dünya Kupası kapsamında geniş çaplı güvenlik önlemleri, ek polis desteği ve çeşitli federal güvenlik uygulamalarının hazırlandığı biliniyor. Şehir yönetimi, takımlar ve taraftarlar için planlanan güvenlik tedbirlerinin sürdüğünü açıkladı.

ŞÜPHELİ YOK, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis yetkilileri, saldırıyla ilgili henüz gözaltına alınan bir şüpheli bulunmadığını duyurdu. Olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.