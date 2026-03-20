RAMAZAN Bayramı dolayısıyla Alanya protokolü, Alanya Garnizon Şehitliği’ni ziyaret ederek aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.
Düzenlenen anma programına Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ün yanı sıra Aykut Kaya, Osman Tarık Özçelik, Mehmet Şarani Tavlı, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Programda vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin mübarek ruhları için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar şehit kabirlerine karanfiller bıraktı. Kaymakam Şakir Öner Öztürk, tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek şehit aileleri ile gazilerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi. (Şerife ÇOBAN)

Alanya’ya yılın ilk kruvaziyer gemisi demirledi
Alanya’ya yılın ilk kruvaziyer gemisi demirledi
Kaynak: Haber Merkezi