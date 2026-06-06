2026 FIFA

Dünya Kupası hazırlıkları sürerken, milli futbolcu Arda Güler uluslararası spor medyasının gündeminde kalmaya devam ediyor. Meksika merkezli haber organı Enfoque Noticias tarafından yayımlanan detaylı analizde, genç oyuncunun Türkiye Milli Takımı için taşıdığı kritik öneme dikkat çekildi. Habere göre Arda, sadece yeteneğiyle değil, futbolun en büyük sahnesinde takımın kaderini belirleme potansiyeliyle de öne çıkıyor.

Analizde, Arda Güler'in oyunu diğer oyunculardan bir saniye önce okuyabilme yeteneğine sahip olduğu aktarıldı. Sahadaki hızlı düşünme becerisinin, orta sahadaki fiziksel dezavantajları kapattığı ve Türkiye'nin hücum geçişlerini kusursuzlaştırdığı ifade edildi. Ayrıca dar alanlardaki yüksek çalım kabiliyetinin, modern futbolun getirdiği baskılı oyun sistemlerinde takıma rahat nefes aldıran bir unsur olduğu belirtildi.

ARDA GÜLER'İN OYUN ZEKASI VE TEKNİĞİ

Meksika basınının değerlendirmesinde, yıldız oyuncunun sol ayağını kullanma becerisi takımın en etkili silahlarından biri olarak tanımlandı. Yüksek isabetli ara pasları ve uzaktan şut tehdidinin yanı sıra, duran toplardaki ustalığının zorlu maçların kilidini açabileceği vurgulandı. Genç yaşına rağmen sahada sergilediği olgunluk ve rekabetçi karakterin, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun taktik disipliniyle kusursuz bir uyum sağladığı yayımlandı.

2026 DÜNYA KUPASI SÜRECİ VE BEKLENTİLER

Kuzey Amerika kıtasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026

Dünya Kupası öncesi, ev sahibi ülkelerin basını turnuvada parlaması beklenen yıldızları yakından takip ediyor. Bu kapsamda hazırlanan değerlendirmede, Türkiye'nin ABD, Avustralya ve Paraguay ile yer aldığı belirtilen D Grubu'ndaki mücadelesinde yaratıcılığın ve istikrarın şart olduğu hatırlatıldı. Arda Güler'in en iyi formunda olduğu bir senaryoda, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi hücum oyuncularının üzerindeki baskının da azalacağı ve Türkiye'nin turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olabileceği öne sürüldü.