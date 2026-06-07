Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarıştı. 27 bin 387 oyun kullanıldığı seçim sonrası resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu.

AZİZ YILDIRIM REKOR KIRARAK BAŞKAN SEÇİLDİ

Aziz Yıldırım geçerli oyların 17245'ini aldı ve rekor kırarak (Bir önceki rekor 16414 oy ile Ali Koç'a aitti) yeniden Fenerbahçe'nin başkanı seçildi.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE OY SAYILARI

Kullanılan oy: 27 387

Geçerli oy sayısı: 27 172

Geçersiz oy sayısı: 135

Boş oy: 80

Aziz Yıldırım: 17245

Hakan Safi: 9927

AZİZ YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA

"Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık, kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren sayın Hakan Safi bey ve saydığımız tüm isimleri bir araya gelmeye davet ediyoruz.

Gerekli takviyeleri 15 gün içerisinde yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Size minnettarım. Nihat Bey ve arkadaşları stadyumu büyütmek için çalışmalarına başlayacaklar."

HAKAN SAFİ'DEN KONGRE ÇIKIŞI AÇIKLAMA

“Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Camiamız böyle istedi, camiamıza nefes ve heyecan getirmeye çalıştım. Ciddi yatırım ve transfer sözü verdim, kontratlarını da yaptığımızı söyledim. Takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskiyle yaşamayı seviyor. Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum.”