Megastar Tarkan, uzun bir aranın ardından Ankaralı hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Koç Topluluğu’nun 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konser, 5 Haziran 2026 Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en sevilen sanatçıları arasında yer alan Tarkan’ın sahne alacağı etkinlik için geri sayım başlarken, organizasyonla ilgili dikkat çeken bir detay da paylaşıldı. Konser için sınırlı sayıda ücretsiz bilet dağıtılacak.

ÜCRETSİZ BİLETLER 2 HAZİRAN’DA DAĞITILACAK

Organizasyon kapsamında ayrılan ücretsiz biletler, 2 Haziran Salı günü erişime açılacak. Yoğun talep beklenmesi nedeniyle bilet almak isteyenlerin erken hareket etmesi ve platformdaki sanal sıra sistemini yakından takip etmesi gerekiyor.

Ücretsiz bilet kontenjanının sınırlı olması nedeniyle kısa sürede tükenebileceği değerlendiriliyor.

ANKARA’DA BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Tarkan’ın uzun süre sonra Ankara’da sahne alacak olması, başkentteki müzikseverler arasında büyük heyecan yarattı. Konser haberi sosyal medyada kısa sürede geniş yankı bulurken, bilet dağıtımıyla ilgili duyurular da yoğun ilgi görüyor.

Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi turizm bölgelerinde yaşayan çok sayıda Tarkan hayranının da konser için Ankara’ya gitmeyi planladığı belirtiliyor.

KOÇ TOPLULUĞU'NUN 100. YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENİYOR

Konser, Koç Topluluğu’nun 100. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler arasında yer alıyor. Organizasyonun, binlerce müzikseveri bir araya getirmesi bekleniyor.

Tarkan’ın sevilen şarkılarını seslendireceği konserin, yılın en dikkat çeken ücretsiz etkinliklerinden biri olması öngörülüyor.