Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, üye çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde 38 yeni üyeyi partiye kazandıran teşkilat, Alanya’da büyümesini sürdürüyor.

​Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, yeni katılan üyelere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Mayıs ayında 38 yeni üyeyi partimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece 38 kardeşimiz daha Saadet Partisi saflarına katılmış, hak ve adalet mücadelemize ortak olmuştur. Kendilerini gönülden tebrik ediyor, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum."

​Saadet Partisi'nin üye artış grafiğindeki başarıya dikkat çeken Sarıca, gözlerin temmuz ayında açıklanacak resmi verilere çevrildiğini belirtti. Sarıca, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz yıl, 2025 yılında Türkiye genelinde en fazla üye kazanan parti olma başarısını gösteren Saadet Partimizin, inşallah bu yıl da aynı başarıyı sürdüreceğine inanıyoruz. Temmuz ayında Yargıtay tarafından açıklanacak resmi üye sayılarına göre partimizin yeniden Türkiye birincisi olmasını temenni ediyoruz."

VATANDAŞLARA "MİLLİ GÖRÜŞ" DAVETİ

​Ülkenin mevcut durumunda dürüst yönetime olan ihtiyacın arttığını vurgulayan İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca: "Ülkemizin adalete, liyakate, dürüst yönetime ve milletimizin öz değerlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde, tüm vatandaşlarımızı Saadet Partisi çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin ve daha adil bir dünyanın kurulması için hep birlikte çalışmak zorundayız. Bu hedeflere ulaşmanın yolu; hakkı üstün tutan, insanı merkeze alan ve milli görüş anlayışını temsil eden Saadet Partisi'nden geçmektedir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." İfadelerini kullandı.