Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan talihsiz kazada, sanatçı Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli (78) yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Bitez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ülker Livaneli, evinin bahçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek merdiven basamağından düştü.
Düşmenin etkisiyle yaralanan Livaneli’ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan Ülker Livaneli, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Livaneli’nin vücudunda kırık şüphesi bulunduğu öğrenildi.
Doktorların detaylı kontrolleri sürerken, sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
ZÜLFÜ LİVANELİ HASTANEYE GELDİ
Eşinin kaza geçirdiğini öğrenen sanatçı Zülfü Livaneli de kısa süre içinde hastaneye geldi.
Livaneli’nin hastanede doktorlardan bilgi aldığı ve eşinin tedavi sürecini yakından takip ettiği belirtildi.
Yaşanan olayın ardından sanatçının yakın çevresi ve sevenleri de Ülker Livaneli’nin sağlık durumunu merak etmeye başladı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Hastane kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre Ülker Livaneli’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kesin sağlık durumunun yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netleşeceği ifade edildi.