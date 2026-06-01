Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 1 Haziran 2026 On Numara çekilişi sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği çekilişte büyük ikramiye tutarı 5 milyon 21 bin 181 TL olarak duyuruldu.

Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar kamuoyuyla paylaşılırken, binlerce kişi kuponlarını kontrol etmek için bayilere ve dijital platformlara yöneldi.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

1 Haziran 2026 tarihli On Numara çekilişinde çıkan numaralar şöyle sıralandı:

60 - 64 - 61 - 5 - 68 - 48 - 7 - 37 - 55 - 34 - 53 - 65 - 35 - 33 - 22 - 70 - 63 - 10 - 12 - 16 - 67 - 4

Sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için biletlerini kontrol etmeye başladı.

BÜYÜK İKRAMİYE 5 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Bu haftaki çekilişte dağıtılacak büyük ödülün 5.021.181 TL olduğu açıklandı. İkramiyenin tek kişiye mi yoksa birden fazla talihliye mi çıktığına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Yüksek ikramiye tutarı nedeniyle çekiliş sonuçları kısa sürede yoğun ilgi gördü.

ON NUMARA'YA YOĞUN İLGİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından biri olan On Numara, her hafta düzenlenen çekilişleriyle milyonlarca kişiye büyük ikramiye kazanma fırsatı sunuyor. Özellikle yüksek ödül tutarlarının açıklandığı haftalarda oyuna olan ilgi daha da artıyor.

1 Haziran çekilişi de büyük ikramiye miktarı nedeniyle dikkat çeken çekilişlerden biri olarak kayıtlara geçti.