Türkiye genelinde şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi 1 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 1 milyar lirayı aşması nedeniyle çekiliş sonuçları kısa sürede gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

1 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde açıklandı:

75 - 19 - 85 - 46 - 63 - 36

Joker Numara: 80

SüperStar Numara: 39

Sonuçların duyurulmasının ardından vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için bayilere ve dijital platformlara yöneldi.

BÜYÜK İKRAMİYE 1 MİLYAR 79 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Bu haftaki çekilişte açıklanan 1.079.230.334 TL tutarındaki büyük ikramiye, Çılgın Sayısal Loto tarihinin dikkat çeken ödülleri arasında yer aldı. Yüksek ikramiye tutarı nedeniyle çekiliş sonuçları sosyal medya platformlarında da yoğun ilgi gördü.

İkramiyenin tek bir talihliye mi yoksa birden fazla kişiye mi isabet ettiğiyle ilgili resmi detayların açıklanması bekleniyor.

ALANYA VE ANTALYA’DA DA MERAKLA TAKİP EDİLDİ

Alanya, Antalya, Manavgat ve Gazipaşa başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasında kupon sahipleri sonuçları öğrenmek için çekilişi yakından takip etti. Özellikle yüksek ikramiye tutarı, şans oyunu oyuncularının ilgisini artırdı.

SONUÇLAR YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Büyük ödülün rekor seviyelere yaklaşması nedeniyle arama motorlarında ve sosyal medya platformlarında “1 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları”, “kazandıran numaralar” ve “büyük ikramiye kime çıktı” gibi sorgular öne çıktı.

Yüksek ikramiye tutarlarıyla dikkat çeken Çılgın Sayısal Loto, Türkiye’de en çok takip edilen şans oyunları arasında yer almaya devam ediyor.