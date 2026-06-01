KURBAN Bayramı sonrası Alanya'daki turizm sezonuna ilişkin Dim TV'ye özel açıklamalarda bulunan Cimrin, Kurban Bayramı’nın turizm sektörü için bir ‘can suyu’ niteliği taşıdığı ancak tek başına sezonu yukarı taşımaya yetmediği vurgulandı. Cimrin, "Kurban Bayramı’nı hep birlikte idrak ettik. Her Kurban Bayramı turizm sektörü için bir umut niteliği taşıyor ve bu yıl uzun bir tatil dönemi ilan edildi. Ancak gerçekleşen doluluklara baktığımızda otellerimiz beklenen seviyeleri tam olarak karşılayamadı. Avrupa’dan ve diğer kaynak pazarlardan gelen turist sayısındaki düşüş, tesislerimizin doluluklarını olumsuz etkiledi. Bunda Orta Doğu’daki gelişmeler, mevsimsel kaymalar ve benzeri birçok etkenin de payı oldu. Nisan ve mayıs ayları bu anlamda kolay geçmedi. Bayram döneminde tesislerde yüzde 20 ila 40 arasında değişen doluluk artışları yaşandı. Bu bizim için bir can suyu niteliğinde oldu" dedi.

'TATİL TAKVİMİ VE OKUL DÖNEMİ TALEBİ ETKİLEDİ'

Cimrin Bayram tatilinin bu yıl erken döneme denk gelmesi, okulların henüz kapanmamış olması ve yaz sezonunun tam olarak başlamamasının da talebi sınırladığını belirtti. Cimrin, Bununla birlikte Kurban Bayramı tatilinin her yıl takvime daha erken denk gelmesi, okulların henüz tatil olmaması ve yaz sezonunun tam olarak başlamamış olması da talebi olumsuz etkiledi. Bu nedenle bayram dönemindeki tatil talebi beklenen seviyeye ulaşamadı. Genel olarak baktığımızda önümüzdeki iki haftadan itibaren Avrupa’dan gelişlerin artmasını bekliyoruz. Kuzey Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede okul tatillerinin başlamasıyla birlikte Avrupa genelinde tatil talebi yükselecektir. Rakip destinasyonların da sezon avantajını kullanmaya başlamasıyla birlikte, özellikle İspanya gibi bölgelerde dolulukların arttığını görüyoruz. Bu gelişmelerin ardından bizim bölgemizde de dolulukların artacağını öngörüyoruz. Tahminimiz, Temmuz ortalarından itibaren istenilen doluluk seviyelerine ulaşılması ve sezonun bu şekilde devam etmesi yönünde" diye konuştu.

'İÇ TURİZM VE TEKRAR GELEN MİSAFİRLER SEZONU TAŞIYOR'

İç turizmin önemine dikkat çeken Cimrin, yerli turistlerin artık ayrı bir kaynak pazar olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Cimrin, "İç turizmi de çok önemli bir kaynak pazar olarak görüyorum. Yerli turistleri, tıpkı Almanya, Rusya veya Kuzey Avrupa gibi ayrı bir pazar olarak değerlendirmeliyiz. Geçen yıl iç pazarın önemi çok daha net ortaya çıktı. Nisan ve Mayıs aylarında tesislerimize gelen misafirlerin önemli bir bölümünü tekrar gelen misafirler oluşturdu. Bu oran bazı tesislerde yüzde 40 ila 60 seviyelerine kadar çıktı. Bu da aslında mevcut misafir profilimizin büyük ölçüde bölgeyi ve ülkeyi bilen, tekrar tercih eden kişilerden oluştuğunu gösteriyor. Şu anda yaşadığımız en önemli zorluklardan biri yeni misafir üretmekteki sıkıntıdır. Özellikle bölgesel risk algısı nedeniyle son dakika rezervasyon yapan bazı misafirlerde tereddütler yaşanıyor. Bu nedenle yerli turistler ve tekrar gelen misafirler bizim için en değerli kitleyi oluşturuyor. Onlara en iyi hizmeti sunmalı, memnuniyetlerini artırmalı ve Alanya’ya tekrar gelmelerini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)



