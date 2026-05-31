Muğla'nın Bodrum ilçesinde evinde rahatsızlanan deneyimli gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda kalp yetmezliği teşhisi konulan Muhtar'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

ESKİ EŞİ DENİZ UĞUR'DAN AÇIKLAMA

Hastaneye sevk bilgisini kamuoyu ile paylaşan isim, Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayımlayan Uğur, Çanakkale'deki yazlıklarında bulundukları sırada haberi aldıklarını aktardı. Çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum'a doğru yola çıktıklarını belirten Deniz Uğur, çocuklarının babalarının yanında olmasını amaçladıklarını ifade ederek sevenlerinden dua istedi. Uğur ayrıca, bu süreçte kendilerine destek veren dostlarına da teşekkür etti.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastane kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, kalp yetmezliği tanısı sebebiyle müşahede altında tutulan ünlü televizyoncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Uzun yıllar boyunca ekranlarda sunduğu haber programlarıyla tanınan Reha Muhtar'ın, uzman doktorlar gözetiminde sürekli olarak takip edildiği bildirildi.

TEDAVİ SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR

Yoğun bakım ünitesindeki tedavi süreci hassasiyetle yürütülürken, tıbbi müdahalelerin sonuç verebilmesi için hastanın durumunun anlık olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni klinik tetkiklerin ardından, sağlık ekipleri tarafından Muhtar'ın durumuna ilişkin güncel bir resmi açıklama yapılması bekleniyor.